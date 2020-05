Перстень Коби Брайанта, который он получил за победу в НБА с Лос-Анджелес Лейкерс, ушел с молотка на аукционе.

Брайант подарил эти кольца родителям. В 2013 году перстни и еще шесть памятных вещей мать Коби продала на аукционе частному коллекционеру за $280 тыс., который сейчас перепродал одно из колец на аукционе Goldin за $206 тыс.

Минимальная ставка была $15 тыс., но после 20 предложений выросла до конечных $206 тыс.

Kobe Bryant Lakers Ring He Gifted Mom Sells for $206,000!!! via @TMZ https://t.co/xks9thsiq1 pic.twitter.com/7hKaNM8WWw

— Patricia Dempsey (@Patrici90883364) May 25, 2020