PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Чемпионский перстень Брайанта продали на аукционе

Перстень Коби Брайанта, который он получил за победу в НБА с Лос-Анджелес Лейкерс, ушел с молотка на аукционе.

Брайант подарил эти кольца родителям. В 2013 году перстни и еще шесть памятных вещей мать Коби продала на аукционе частному коллекционеру за $280 тыс., который сейчас перепродал одно из колец на аукционе Goldin за $206 тыс.

Читайте: Игровые кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму

Минимальная ставка была $15 тыс., но после 20 предложений выросла до конечных $206 тыс.

По информации источника, вскоре на аукцион будет выставлено другое кольцо, итоговая цена которого может превысить сумму первого.

Напомним, 26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился неподалеку от Лос-Анджелеса. На борту было восемь пассажиров, среди которых также 13-летняя дочь Коби Джианна — все погибли.

Источник: TMZ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка