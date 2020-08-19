В полуфинале Лиги чемпионов немецкая Бавария встретилась с французским Лионом на нейтральном поле в Лиссабоне. Матч закончился уверенной победой мюнхенцев — 0:3.

На 18 минуте Бавария открыла счет, попав в дальнюю девятку ворот французов.

Гнабри получил передачу ближе к флангу, прошел в центр и практически с линии штрафной нанес пушечный удар — у Лопеша не было шансов спасти Лион.

На 30 минуте Гнабри сделал дубль, которым и закрыл этот тайм.

На 88 минуте Левандовски забил третий мяч в ворота Лиона. Три дополнительные минуты не изменили счет игры.

Финал ЛЧ

Финал Лиги чемпионов-2020 пройдет 23 августа в Лиссабоне. Бавария сойдется в поединке с французским ПСЖ, который накануне обыграл Лейпциг со счетом 0:3.

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Разгром Барселоны

14 августа на нейтральном поле в Португалии встретилась одна из сильнейших пар 1/4 ЛЧ — Барселона — Бавария. Неожиданно для всех мюнхенцы нанесли каталонцам разгромное поражение и, забив 8 голов в ворота соперников, вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Вылет Манчестер Сити

15 августа английский Манчестер Сити встретился с французским Лионом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч закончился неожиданной победой Лиона с уверенным преимуществом 1:3.