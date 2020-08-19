У півфіналі Ліги чемпіонів німецька Баварія зустрілася з французьким Ліоном на нейтральному полі в Лісабоні. Матч закінчився впевненою перемогою мюнхенців – 0:3.

На 18 хвилині Баварія відкрила рахунок, поціливши у дальню дев’ятку воріт французів.

Гнабрі отримав передачу ближче до флангу, пройшов в центр і практично з лінії штрафного майданчика завдав потужного удару – у Лопеша не було шансів врятувати Ліон.

На 30 хвилині Гнабрі оформив дубль, яким і закрив перший тайм.

На 88 хвилині Левандовські забив третій м’яч у ворота Ліона. Три додаткові хвилини не змінили рахунок гри.

Статистика володіння м’ячем виглядає так: 65% Баварія, а Ліон – 35%.

Фінал ЛЧ

Фінал Ліги чемпіонів-2020 пройде 23 серпня у Лісабоні. Баварія зійдеться у двобої з французьким ПСЖ, який напередодні обіграв Лейпциг з рахунком 0:3.

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Розгром Барселони

14 серпня на нейтральному полі у Португалії зустрілася одна з найсильніших пар 1/4 ЛЧ – Барселона – Баварія. Неочікувано для всіх мюнхенці завдали каталонцям розгромної поразки та, забивши 8 голів у ворота суперників, вийшли у півфінал Ліги чемпіонів.

Поразка Манчестер Сіті

15 серпня англійський Манчестер Сіті зустрівся з французьким Ліоном у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Матч закінчився неочікуваною перемогою Ліону з впевненою перевагою 1:3.