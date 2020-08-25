22-23 августа в Мариуполе прошёл второй этап Чемпионата Украины по ралли. Это первая подобная гонка в Мариуполе и его окрестностях после семилетнего перерыва. Победителем в абсолютном зачёте и в классе 4WD OPEN стал киевский экипаж Александр Салюк — Владимир Равинский, выступавший под номером 21.

Первая гонка в Мариуполе, так называемая параллелька, когда одновременно стартует по два боевых автомобиля, состоялась в субботу в районе старого аэродрома. По оценкам, она собрала не менее 1 000 зрителей. Вторая гонка этапа проходила в воскресенье в Кременевке, а третья, завершающая, — между Мелекино и Портовским.









Мариуполь после семилетнего перерыва принял этап чемпионата Украины по ралли / 3 фотографии