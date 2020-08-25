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Факты / Спорт

Мариуполь после семилетнего перерыва принял этап чемпионата Украины по ралли

22-23 августа в Мариуполе прошёл второй этап Чемпионата Украины по ралли. Это первая подобная гонка в Мариуполе и его окрестностях после семилетнего перерыва. Победителем в абсолютном зачёте и в классе 4WD OPEN стал киевский экипаж Александр Салюк — Владимир Равинский, выступавший под номером 21.

Первая гонка в Мариуполе, так называемая параллелька, когда одновременно стартует по два боевых автомобиля, состоялась в субботу в районе старого аэродрома. По оценкам, она собрала не менее 1 000 зрителей. Вторая гонка этапа проходила в воскресенье в Кременевке, а третья, завершающая, — между Мелекино и Портовским.

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Мариуполь после семилетнего перерыва принял этап чемпионата Украины по ралли / 3 фотографии

Опытный пилот Александр Салюк, как и в первом этапе чемпионата в Херсоне, оставил всех соперников далеко позади. Своего ближайшего преследователя Дениса Лохмана (штурман — Дмитрий Зиновьев) он опередил по итогам двух дней более чем на 3,5 минуты. Замкнул тройку лидеров Сергей Потийко (штурман — Иван Мишин).

Отметим, что Александр Салюк вернулся в ралли в этом году после пятилетнего перерыва, а его штурман Владимир Равинский является дебютантом нынешнего чемпионата. Александр — шестикратный чемпион Украины по Ралли, а его главным достижением в карьере автогонщика является Кубок Европы 2013 года.

В Мариупольском этапе приняли участие 30 экипажей, 21 из них смог финишировать гонку (4 из них были мариупольскими). Все участники ралли Мариуполь отметили высокий уровень организации гонки и удивительно профессиональную подготовку спецучастков.

Напоминаем, недавно Факты ICTV сообщали о том, что сын Мирона Маркевича возглавил ФК Мариуполь.

Источник: mrpl.city

Фото: mrpl.city

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