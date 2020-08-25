22-23 серпня в Маріуполі пройшов другий етап Чемпіонату України з ралі. Це перша така гонка в Маріуполі і його околицях після семирічної перерви. Переможцем в абсолютному заліку і в класі 4WD OPEN став київський екіпаж Олександр Салюк – Володимир Равінський, який виступав під номером 21.

Перша гонка в Маріуполі, так звана паралелька, коли одночасно стартує по два бойових автомобіля, відбулася в суботу в районі старого аеродрому. За оцінками, вона зібрала щонайменше 1 000 глядачів. Друга гонка етапу проходила в неділю в Кременівці, а третя, завершальна, – між Мелекіно і Портовським.

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Маріуполь після семирічної перерви прийняв етап чемпіонату України з ралі / 3 фотографии

Досвідчений пілот Олександр Салюк, як і в першому етапі чемпіонату в Херсоні, залишив усіх суперників далеко позаду. Свого найближчого переслідувача Дениса Лохмана (штурман – Дмитро Зінов’єв) він випередив за підсумками двох днів більш ніж на 3,5 хвилини. Замкнув трійку лідерів Сергій Потійко (штурман – Іван Мішин).

Відзначимо, що Олександр Салюк повернувся в ралі в цьому році після п’ятирічної перерви, а його штурман Володимир Равінський є дебютантом цьогорічного чемпіонату. Олександр – шестиразовий чемпіон України з ралі, а його головним досягненням в кар’єрі автогонщика є Кубок Європи 2013 року.

У Маріупольському етапі взяли участь 30 екіпажів, 21 з них зміг фінішувати гонку (4 з них були маріупольськими). Всі учасники ралі Маріуполь відзначили високий рівень організації гонки і дивовижно професійну підготовку спецділянок.

Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV повідомляли, що син Мирона Маркевича очолив ФК Маріуполь.

Джерело: mrpl.city

Фото: mrpl.city