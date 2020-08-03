Украинский специалист Остап Маркевич стал главным тренером ФК Мариуполь. Стороны заключили соглашение на один сезон.

Утром 3 августа состоялось официальное представление нового тренера футболистам команды.

Читайте: Будет собеседование с каждым игроком: Луческу об изменениях в Динамо и тренерском штабе

А вот первую тренировку с командой 42-летний наставник провел еще 2 августа.

View this post on Instagram A post shared by FC Mariupol (@mariupolfc) on Aug 3, 2020 at 12:35am PDT

Ранее Маркевич возглавлял Агробизнес и одесский Черноморец, который оставил в апреле. В период с 2016-2019 годы Маркевич тренировал испанский Вильярреал U-20, с которым выиграл серебро чемпионата.

Маркевич заменил у руля команды Александра Бабича. Он покинул команду вместе со своим тренерским штабом после проигранного финального матча плей-офф Колосу за право сыграть в Лиге Европы. Победитель матча на НСК Олимпийском определился только после овертайма.

Кроме Колоса, который стартует со второго квалифай раунда, в Лигу Европы пробились: Заря (групповой этап) и Десна (третий квалификационный раунд).

Источник: ФК Мариуполь