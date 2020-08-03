PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Сын Мирона Маркевича возглавил ФК Мариуполь

Украинский специалист Остап Маркевич стал главным тренером ФК Мариуполь. Стороны заключили соглашение на один сезон.

Утром 3 августа состоялось официальное представление нового тренера футболистам команды.

Читайте: Будет собеседование с каждым игроком: Луческу об изменениях в Динамо и тренерском штабе

А вот первую тренировку с командой 42-летний наставник провел еще 2 августа.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by FC Mariupol (@mariupolfc) on

Ранее Маркевич возглавлял Агробизнес и одесский Черноморец, который оставил в апреле. В период с 2016-2019 годы Маркевич тренировал испанский Вильярреал U-20, с которым выиграл серебро чемпионата.

Маркевич заменил у руля команды Александра Бабича. Он покинул команду вместе со своим тренерским штабом после проигранного финального матча плей-офф Колосу за право сыграть в Лиге Европы. Победитель матча на НСК Олимпийском определился только после овертайма.

Кроме Колоса, который стартует со второго квалифай раунда, в Лигу Европы пробились: Заря (групповой этап) и Десна (третий квалификационный раунд).

Источник: ФК Мариуполь 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка