Украинский специалист Остап Маркевич стал главным тренером ФК Мариуполь. Стороны заключили соглашение на один сезон.
Утром 3 августа состоялось официальное представление нового тренера футболистам команды.
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А вот первую тренировку с командой 42-летний наставник провел еще 2 августа.
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Ранее Маркевич возглавлял Агробизнес и одесский Черноморец, который оставил в апреле. В период с 2016-2019 годы Маркевич тренировал испанский Вильярреал U-20, с которым выиграл серебро чемпионата.
Маркевич заменил у руля команды Александра Бабича. Он покинул команду вместе со своим тренерским штабом после проигранного финального матча плей-офф Колосу за право сыграть в Лиге Европы. Победитель матча на НСК Олимпийском определился только после овертайма.
Кроме Колоса, который стартует со второго квалифай раунда, в Лигу Европы пробились: Заря (групповой этап) и Десна (третий квалификационный раунд).
Источник: ФК Мариуполь