Поліція Корсики 12 вересня заарештувала ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора МакГрегора через спробу сексуального насильства.

ЗМІ стали відомі причини арешту зірки ММА. В одному із барів французького острова ірландець показав заміжній відвідувачці бару свої інтимні частини тіла. Відомо, що жінка йшла до туалету, а МакГрегор, який був на підпитку, почав до неї приставати.

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10 вересня жінка написала заяву у поліції на спортсмена. Хоча сам боєць усі обвинувачення заперечує, справа проти нього досі не закрита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 18 Авг 2020 в 5:16 PDT

Згодом Конора заарештували, але вже наступного дня він опинився на волі. На Корсиці ірландець відпочивав зі своєю нареченою Ді Девлін.

Це далеко не перший скандал за участю ірландського спортсмена. У серпні 2019 року стало відомо, що МакГрегор вдарив невідомого літнього чоловіка у пабі Дубліна за відмову пити його віскі. Після цього випадку кілька ірландських пабів вирішити бойкотувати віскі виробництва МакГрегора.