Экс-чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор во время прямой трансляции в соцсети Instagram показал, как отдыхает на пляже.

В коротеньком ролике, который появился в социальных сетях видно, как 32-летний ирландец лежит на шезлонге и держит в зубах самодельную сигарету, которая больше напоминает сигарету с марихуаной.

К нему подбежал охранник и передал зажигалку. Конор поджег свою сигарету и затянулся.

Затем МакГрегор перевел камеру на столик возле шезлонга, на котором находились два бокала с коктейлями, один из которых уже был пустым. На фоне на пляже звучал трек исполнителей Mase, Puff Daddy The Notorious B.I.G. под названием Mo Money Mo Problems.

McGregor Living The High Life..

High = Alcohol, Cocaine & Weed

Will He Ever Compete in MMA Again? pic.twitter.com/TwpmobNDID

— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) July 19, 2020