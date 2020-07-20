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Факты / Спорт

С коктейлями и самокруткой: МакГрегор показал видео с отдыха на пляже

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор во время прямой трансляции в соцсети Instagram показал, как отдыхает на пляже.

В коротеньком ролике, который появился в социальных сетях видно, как 32-летний ирландец лежит на шезлонге и держит в зубах самодельную сигарету, которая больше напоминает сигарету с марихуаной.

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К нему подбежал охранник и передал зажигалку. Конор поджег свою сигарету и затянулся.

Затем МакГрегор перевел камеру на столик возле шезлонга, на котором находились два бокала с коктейлями, один из которых уже был пустым. На фоне на пляже звучал трек исполнителей Mase, Puff Daddy The Notorious B.I.G. под названием Mo Money Mo Problems.

Таким образом боец ​​ответил на пост капитана мадридского Реала Серхио Рамоса, показав чем он занимается после ухода с ММА.

7 июня 2020 года МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении своей карьеры в спорте. Будет ли четвертый приход бойца в смешанные единоборства — пока неизвестно.

Стоит отметить, что Конор до сих пор находит в перечне бойцов, которые проходят тестирование в Американском антидопинговом агентстве (USADA), но во время паузы в выступлениях употребление марихуаны не запрещается, поэтому для ирландца нет причин для волнения.

Источник: The Sun

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