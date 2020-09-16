Японская компания Konami представила официальный трейлер по случаю выхода PES 2021. Впрочем, стоит отметить, что это не полноценное продолжение футбольного симулятора, а обновление Season Update с нововведениями и добавлением Евро-2020, которое, скорее всего, будет платным, но по сниженной цене.

Главным действующим лицом официального трейлера симулятора стал аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси.

— Дело не в том, чтобы быть лучшим, а в том, чтобы становиться лучше с каждым годом, — говорит футболист в ролике.

Также на официальном сайте Konami подтверждены лицензии в следующих команд: Барселона, Бавария Мюнхен, Ювентус, Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Обновления уже доступно на PC в Steam, PS4 и Xbox One. Цена новой игры для Украины на площадке Steam составляет 379 грн.

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PES 2022 разрабатывается на Unreal Engine и ожидается, что появится в следующем году. Создатели обещают поразить улучшениями во всех режимах игры.

Как выглядит геймплейный трейлер FIFA 21

В июле компания Electronic Arts представила первый трейлер FIFA 21, в котором показала геймплей игры.

Главным героем видео стал форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, ставший лицом FIFA 21. Также в съемках ролика приняли участие футболист Атлетико Жоау Фелиш, игрок Боруссии Дортмунд Эрлинг Холланд, защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона.

Источник: Konami