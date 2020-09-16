Японська компанія Konami представила офіційний трейлер з нагоди виходу PES 2021. Втім, варто зазначити, що це не повноцінне продовження футбольного симулятора, а оновлення Season Update з нововведеннями та доданим Євро-2020, яке, найімовірніше, буде платним, але за зниженою ціною.

Головною дійовою особою офіційного трейлера симулятора став аргентинський форварда каталонської Барселони Ліонель Мессі.

— Справа не в тому, щоб бути кращим, а в тому, щоб ставати краще з кожним роком, – каже футболіст у ролику.

Також на офіційному сайті Konami підтверджені ліцензії у таких команд: Барселона, Баварія Мюнхен, Ювентус, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Оновлення вже доступне на PC в Steam, PS4 та Xbox One. Ціна нової гри для України на ігровому майданчику Steam становить 379 грн.

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PES 2022 розробляється на Unreal Engine і очікується, що з’явиться у наступному році. Творці обіцяють вразити поліпшеннями в усіх режимах гри.

Як виглядає геймплейний трейлер FIFA 21

У липні компанія Electronic Arts презентувала перший трейлер FIFA 21, в якому показала геймплей гри.

Головним героєм відео став форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе, який став обличчям FIFA 21. Також у зйомках ролика взяли участь футболіст Атлетіко Жоау Феліш, гравець Боруссії Дортмунд Ерлінг Холанд, захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд та легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона.

Джерело: Konami