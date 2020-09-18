В Бразилии футболист зарезал президента бывшего клуба

28-летний бразильский футболист Винисиус Корсини подозревается в убийстве президента своего бывшего клуба Насиональ де Роландия Хосе Данилсона Алвеса де Оливейры.

Конфликт между мужчинами возник 16 сентября в городе Роландия. Корсини подошел к президенту клуба и во время конфликта нанес ему несколько ударов ножом.

Оливейру доставили в госпиталь в Лондрине, где ему сделали операцию. Однако, врачи не смогли его спасти и президент Насиональ де Роландия скончался от полученных ран. Мужчине было 58 лет.

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Корсини после совершения преступления пытался скрыться, но очевидцы задержали его еще до того, как прибыла полиция.

Сейчас Насиональ де Роландия готовится к дебюту в бразильской Серии D.

В США во время пикника застрелили боксера

22-летнего американского боксера Дэнни Гонсалеса убили во время семейного пикника. Трагедия произошла 7 сентября в Морено-Валли, штат Калифорния.

На улице к спортсмену подошел неизвестный мужчина и открыл огонь. В результате полученных огнестрельных ранений Гонсалес скончался, а двое подростков, которые находились вместе с ним, доставили в больницу.

Источник: Globo Esporte