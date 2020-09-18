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Факти / Спорт

У Бразилії футболіст зарізав президента колишнього клубу

28-річний бразильський футболіст Вінісіус Корсіні підозрюється у вбивстві президента свого колишнього клубу Насіональ де Роландія Хосе Данілсона Алвеса де Олівейри.

Конфлікт між чоловіками виник 16 вересня у місті Роландія. Корсіні підійшов до президента клубу та під час конфлікту завдав йому кількох ударів ножем.

В Бразилии футболист зарезал президента бывшего клуба

Олівейру доставили до шпиталю у Лондрині, де йому зробили операцію. Втім, лікарі не змогли його врятувати і президент Насіональ де Роландія помер від отриманих ран. Чоловіку було 58 років.

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Корсіні після скоєння злочину намагався втекти, але очевидці затримали його ще до того, як прибула поліція.

Нині Насіональ де Роландія готується до дебюту у бразильській Серії D.

У США під час пікніка застрелили боксера

22-річного американського боксера Денні Гонсалеса вбили під час сімейного пікніка. Трагедія сталася 7 вересня у Морено-Валлі, штаті Каліфорнія.

На вулиці до спортсмена підійшов невідомий чоловік та відкрив вогонь. В результаті отриманих вогнепальних поранень Гонсалес помер, а двох підлітків, які перебували разом з ним, доставили до шпиталю.

Джерело: Globo Esporte

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