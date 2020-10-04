Коронавирус в ФК Шахтер — заболели Пятова и Степаненко

В ФК Шахтер произошла вспышка коронавируса. Положительные результаты ПЦР-тестов на Covid-19 получили игроки сборной Украины, которые были сданы накануне отъезда в расположение национальной команды.
На коронавирус заболели Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а также двое сотрудников персонала.
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— Шахтер в полном составе идет на самоизоляцию по предписанию санитарного врача. 5 и 7 октября все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия, — сообщил пресс-секретарь клуба Андрей Бурлаков.
Коронавирус у Пидручного
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сдал положительный тест на коронавирус.
Спортсмен отметил, что он чувствует себя прекрасно и нет никаких симптомов заболевания.
Фото: FC Shakhtar Donetsk