Коронавирус в ФК Шахтер — заболели Пятова и Степаненко

В ФК Шахтер произошла вспышка коронавируса. Положительные результаты ПЦР-тестов на Covid-19 получили игроки сборной Украины, которые были сданы накануне отъезда в расположение национальной команды.

На коронавирус заболели Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а также двое сотрудников персонала.

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— Шахтер в полном составе идет на самоизоляцию по предписанию санитарного врача. 5 и 7 октября все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия, — сообщил пресс-секретарь клуба Андрей Бурлаков.

Коронавирус у Пидручного

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сдал положительный тест на коронавирус.

Спортсмен отметил, что он чувствует себя прекрасно и нет никаких симптомов заболевания.

Фото: FC Shakhtar Donetsk