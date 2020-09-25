Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сдал положительный тест на коронавирус. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

— Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon отменяется. Сегодня получил положительный результат теста на Сovid-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции, — написал Пидручный.

Также спортсмен добавил, что он чувствует себя прекрасно и нет никаких симптомов заболевания.

На гонку City Biahtlon Wiesbade 2020, которая запланирована на 27 сентября, Украинская биатлониста пригласили в качестве приглашенной звезды.

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В прошлом году украинцы не принимали участия в этой гонке, а в 2018 году Украину представляла Юлия Джима.

Состав участников нынешней гонки в немецком Висбадене:

Женщины:

Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер (обе — Германия), Доротея Вирер (Италия), Жюли Симон (Франция), Ингрид Тандревольд (Норвегия), Моника Хойниш-Старенга (Польша), Екатерина Юрлова-Перхт (Россия), Лена Хекки (Швейцария).

Мужчины:

Бенедикт Долль, Филипп Хорн (оба — Германия), Йоханнес Бе (Норвегия), Кантен Фийон-Майе (Франция), Яков Фак (Словения), Лукас Хофер (Италия), Юлиан Эберхард (Австрия).

Кто заменит украинца Пидручного в гонке пока не известно.

Фото: Денис Костюченко