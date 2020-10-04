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Факти / Спорт

У ФК Шахтар спалах коронавірусу – клуб йде на самоізоляцію

У ФК Шахтар стався спалах коронавірусу. Позитивні результати ПЛР-тестів на Covid-19 отримали гравці збірної України, які були здані напередодні від’їзду в розташування національної команди.

На коронавірус захворіли Андрій Пятов і Тарас Степаненка, а також двоє співробітників персоналу.

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– Шахтар у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря. 5 і 7 жовтня всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії, – повідомив прес-секретар клубу Андрій Бурлаков.

Коронавірус у ФК Шахтар – захворіли Пятова і Степаненко

Коронавірус у Підручного

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручнийздав позитивний тест на коронавірус.

Спортсмен додав, що він почувається чудово та немає жодних симптомів захворювання.

Фото: FC Shakhtar Donetsk

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