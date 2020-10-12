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Украина — Испания: прогноз букмекеров на матч Лиги наций УЕФА

Сборная Украины встретится с командой Испании в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Лиге А четвертой группы. Встреча состоится во вторник, 13 октября, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиса Энрике. На победу Испании принимают ставки с коэффициентом 1.38. Успех украинской команды оценивают в 7.90. Ничейный результат встречи — 5.40.

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На то, что Бундестим первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.33, а на сине-желтых — 3.30.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с рефери. Ему будут ассистировать его соотечественники:.

Обязанности четвертого рефери будет выполнять.

Для команд это будет седьмая очная игра в истории. В предыдущих матчах испанская команда четыре раза праздновала победу, еще один раз сборные расписали ничью на стадии группового этапа квалификации на Евро-2004.

Последний раз команды встречались в сентябре 2020 году в рамках второго тура группового этапа Лиги наций, где сине-желтые потерпели разгромное поражение в Мадриде со счетом 4:0.

Фото: Павел Курбанов, УАФ

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