Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

3 сентября стартует первый тур группового этапа турнира УЕФА Лиги наций-2020/21. Это второй по счету розыгрыш турнира, в котором сборная Украины выступит в элитном дивизионе А. Подопечные Андрея Шевченко заработали повышение в классе, когда заняли первое место в своей группе в Лиге В.

Во время первого розыгрыша турнира 55 национальных сборных разделили на четыре лиги согласно рейтингу УЕФА. Победители своих групп в лигах В, C, D по итогам сезона-2018/19 поднялись в высшие лиги.

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По регламенту соревнований, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители своих групп в Лиге А выйдут в финальную стадию турнира, которая состоится в июне 2021 года.

Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше, а сборные, которые займут последние места в группах, понизятся в классе. Поскольку в Лиге D только две группы, то из Лиги С вылетят только две команды, которые определятся в стыковых матчах.

1 тур

Четверг, 3 сентября

19:00 D1 Латвия 0:0 Андорра 21:45 А4 Германия 1:1 Испания 21:45 А4 Украина 2:1 Швейцария 21:45 В4 Болгария 1:1 Ирландия 21:45 В3 Россия 3:1 Сербия 21:45 В3 Турция 0:1 Венгрия 21:45 В4 Финляндия 0:1 Уэльс 21:45 С3 Молдова 1:1 Косово 21:45 С3 Словения 0:0 Греция 21:45 D1 Фарерские о-ва 3:2 Мальта

Пятница, 4 сентября

19:00 С4 Литва 1:2 Казахстан 21:45 А1 Италия 1:1 Босния и Герцеговина 21:45 А1 Нидерланды 1:0 Польша 21:45 В1 Норвегия 1:2 Австрия 21:45 В1 Румыния 1:1 Северная Ирландия 21:45 В2 Словакия 1:3 Чехия 21:45 В2 Шотландия 1:1 Израиль 21:45 С4 Беларусь 1:2 Албания

Суббота, 5 сентября

16:00 С2 Северная Македония 2:1 Армения 16:00 D2 Гибралтар 1:0 Сан-Марино 19:00 А2 Исландия 0:1 Англия 19:00 С1 Азербайджан 1:2 Люксембург 19:00 С1 Кипр 0:2 Черногория 19:00 С2 Эстония 0:1 Грузия 21:45 А2 Данія 0:2 Бельгия 21:45 А3 Португалия 4:1 Хорватия 21:45 А3 Швеция 0:1 Франция

2 тур

Воскресенье, 6 сентября

16:00 С4 Уэльс 1:0 Болгария 16:00 D1 Андорра 0:1 Фарерские о-ва 19:00 В3 Венгрия 2:3 Россия 19:00 В4 Ирландия 0:1 Финляндия 19:00 С3 Словения 1:0 Молдова 21:45 А4 Испания 4:0 Украина 21:45 А4 Швейцария 1:1 Германия 21:45 В3 Сербия 0:0 Турция 21:45 С3 Косово 1:2 Греция 21:45 D1 Мальта 1:1 Латвия

Понедельник, 7 сентября

17:00 С4 Казахстан 1:2 Беларусь 21:45 А1 Босния и Герцеговина 1:2 Польша 21:45 А1 Нидерланды 0:1 Италия 21:45 В1 Австрия 2:3 Румыния 21:45 В2 Израиль 1:1 Словакия 21:45 В1 Северная Ирландия 1:5 Норвегия 21:45 В2 Чехия 1:2 Шотландия 21:45 С4 Албания 0:1 Литва

Вторник, 8 сентября

19:00 С2 Армения 2:0 Эстония 19:00 С2 Грузия 1:1 Северная Македония 21:45 А2 Бельгия 5:1 Исландия 21:45 А2 Дания 0:0 Англия 21:45 А3 Франция 4:2 Хорватия 21:45 А3 Швеция 0:2 Португалия 21:45 C1 Кипр 0:1 Азербайджан 21:45 C1 Люксембург 0:1 Черногория 21:45 D2 Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн

3 тур

Суббота, 10 октября

16:00 C1 Люксембург _:_ Кипр 16:00 C1 Черногория _:_ Азербайджан 19:00 D2 Лихтенштейн _:_ Гибралтар 19:00 D1 Фарерськие о-ва _:_ Латвия 21:45 А4 Испания _:_ Швейцария 21:45 А4 Украина _:_ Германия 21:45 D1 Андорра _:_ Мальта

Воскресенье, 11 октября

16:00 В4 Ирландия _:_ Уэльс 16:00 С4 Казахстан _:_ Албания 19:00 А2 Англия _:_ Бельгия 19:00 А1 Босния и Герцеговина _:_ Нидерланды 19:00 А3 Хорватия _:_ Швеция 19:00 В1 Норвегия _:_ Румыния 19:00 В4 Финляндия _:_ Болгария 19:00 С2 Армения _:_ Грузия 19:00 С2 Эстония _:_ Северная Македония 19:00 С4 Литва _:_ Беларусь 21:45 А2 Исландия _:_ Дания 21:45 А1 Польша _:_ Италия 21:45 А3 Франция _:_ Португалия 21:45 В2 Израиль _:_ Чехия 21:45 В1 Северная Ирландия _:_ Австрия 21:45 В3 Россия _:_ Турция 21:45 В3 Сербия _:_ Венгрия 21:45 В2 Шотландия _:_ Словакия 21:45 С3 Греция _:_ Молдова 21:45 С3 Косово _:_ Словения

4 тур

Вторник, 13 октября

19:00 C1 Азербайджан _:_ Кипр 19:00 D1 Латвия _:_ Мальта 21:45 А4 Германия _:_ Швейцария 21:45 А4 Украина _:_ Испания 21:45 C1 Черногория _:_ Люксембург 21:45 D2 Лихтенштейн _:_ Сан-Марино 21:45 D1 Фарерськие о-ва _:_ Андорра

Среда, 14 октября