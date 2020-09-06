Испания — Украина — 4:0

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос (Гарсиа, 61), Торрес, Регилон, Ольмо, Родри (Оскар, 69), Алькантара, Мерино, Фати, Морено (Торрес, 74).

Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Малиновский, Харатин (Сидорчук, 63), Яремчук, Зинченко, Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55).

Голы: Рамос, 3 (пен.) 29 Фати, 32 Торрес, 84

Сборная Испании принимала команду Украины в рамках матча второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2020/21 в четвертой группе элитного дивизиона. Встреча прошла в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

На 90-й секунде встречи Кривцов грубо сыграл в своей штрафной и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Удар успешно реализовал капитан Фурии Роха Серхио Рамос.

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На 29-й минуте матча Дани Ольмо навесил в штрафную на Рамоса, который воспользовался ошибкой Пятова и перебросил круглого через голкипера сборной Украины.

Еще до свистка на перерыв вундеркинд сборной Испании Ансу Фати вогнал в сетку ворот сине-желтых третий мяч.

После перерыва подопечные Шевченко начали действовать активнее, но особо опасных моментов у ворот Де Хеа не было.

Четвертый гол в ворота украинцев забил Ферран Торрес, который пробил в нижний угол ворот Пятова после отскока мяча.

Уже в добавленное время Роман Яремчук мог забивать гол престижа, но удар в украинца не вышел.

Поскольку в параллельном матче Швейцария разошлась ничьей 1:1 с Германией, то в четвертой группе лиги А Украина занимает второе место. Лидерство в Испании, которая имеет в активе 4 очка.

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Украина, где собрали самые интересные моменты встречи.