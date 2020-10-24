24 октября в рамках турнира UFC 254 состоялся титульный бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Поединок закончился победой Хабиба Нурмагомедова.

Он одержал ее в начале второго раунда после успешного болевого приема.

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После поединка боец заплакал, ведь впервые рядом с ним не было отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер летом.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи был третьим возможностью для россиянина защитить титул чемпиона UFC.

Его он завоевал еще в 2018 году, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Позже боец дважды защитил его, одолев ирландца Конора МакГрегора и американца Дастина Порье.

К бою он готовился без отца, который в июле 2020 умер от коронавируса. Подробнее о поединках Хабиба Нурмагомедова читайте на Фактах ICTV.