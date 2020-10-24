24 жовтня у рамках турніру UFC 254 відбувся титульний бій у легкій вазі між росіянином Хабібом Нурмагомедовим і американцем Джастіном Гетжі.
Поєдинок закінчився перемогою Хабіба Нурмагомедова.
Він здобув її на початку другого раунду після успішного больового прийому.
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Після поєдинку боєць заплакав, адже вперше поряд з ним не було батька та тренера Абдулманапа Нурмагомедова, який помер влітку.
Respect. #UFC254 pic.twitter.com/pgS1YhI2CF
— UFC (@ufc) October 24, 2020
Бій Нурмагомедова і Гетжі
Бій між Нурмагомедовим і Гетжі був третьою змогою для росіянина захистити титул чемпіона UFC.
Його він завоював ще у 2018 році, здобувши перемогу над американцем Елом Яквінтою. Пізніше боєць двічі захистив його, здолавши ірландця Конора МакГрегора і американця Дастіна Порьє.
До бою він також готувався без батька, який у липні 2020 року помер від коронавірусу. Детальніше про поєдинки Хабіба Нурмагомедова читайте на Фактах ICTV.