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Факти / Спорт

Хабіб переміг Гетжі на турнірі UFC 254

24 жовтня у рамках турніру UFC 254 відбувся титульний бій у легкій вазі між росіянином Хабібом Нурмагомедовим і американцем Джастіном Гетжі.

Поєдинок закінчився перемогою Хабіба Нурмагомедова.

Він здобув її на початку другого раунду після успішного больового прийому.

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Після поєдинку боєць заплакав, адже вперше поряд з ним не було батька та тренера Абдулманапа Нурмагомедова, який помер влітку.

Бій Нурмагомедова і Гетжі

Бій між Нурмагомедовим і Гетжі був третьою змогою для росіянина захистити титул чемпіона UFC.

Його він завоював ще у 2018 році, здобувши перемогу над американцем Елом Яквінтою. Пізніше боєць двічі захистив його, здолавши ірландця Конора МакГрегора і американця Дастіна Порьє.

До бою він також готувався без батька, який у липні 2020 року помер від коронавірусу. Детальніше про поєдинки Хабіба Нурмагомедова читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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