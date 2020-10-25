Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар’єри бійця. Таку заяву він зробив безпосередньо в октагоні після перемоги над американцем Джастіном Гетжі.

— Це був мій останній бій. Коли з UFC зателефонували щодо бою з Джастіном, я розмовляв три дні з матір’ю. Я пообіцяв їй, що це буде мій останній поєдинок. Вона не хотіла, щоб я бився без батька. Єдине, що я хотів би попросити у UFC, поставте мене будь ласка на перше місце не залежно від вагової категорії. Я це заслужив. 29-0, жодної поразки, – сказав Хабіб.

Російський боєць пояснив, що після смерті свого батька та тренера Абдулманапа Нурмагомедова у липні 2020 року, він хоче більше часу проводити з матір’ю.

— Я хотів стати чемпіоном разом з батьком. Я навіть не міг подумати, що все може ось так звалитися на мої плечі. Якщо у вас є батьки, будьте поруч з ними і все. У мене залишилася лише моя мама. Я б хотів приділяти їй більше часу, – додав Нурмагомедов.

Відразу ж після закінчення поєдинку Нурмагомедов впав на коліна в центрі октагону та заплакав. Свою перемогу над Гетжі Хабіб присвятив своєму покійному батьку.

32-річний російський боєць завершує кар’єру, маючи в активі 29 переможних поєдинків і жодної поразки.

На турнірі UFC 254 він здобув перемогу над Джастіном Гетжі у другому раунді після вдалого больового прийому. Для Хабіба це був третій захист титулу чемпіона UFC. У попередній боях він достроково переміг екс-чемпіона ліги Конора МакГрегора та колишнього тимчасового чемпіона Дастіна Пор’є.

У змішаних єдиноборствах Нурмагомедов дебютував у 2008 році.