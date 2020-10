Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар’єри бійця. Таку заяву він зробив безпосередньо в октагоні після перемоги над американцем Джастіном Гетжі.

“Today is my last fight here in UFC.” #UFC254 pic.twitter.com/sq6R9LxN1i

