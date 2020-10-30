Голкіпер київського Динамо Денис Бойко інфікувався коронавірусом.

Після повернення до Києва з Будапешта футболіст здав ПЛР-тест, який показав позитивний результат.

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Окрім Бойка також коронавірус виявили у п’яти співробітників клубної бази київського Динамо.

Денис Бойко провів на полі всі 90 хвилин матчу другого туру групового етапу проти угорського Ференцвароша (2:2).

У найближчому турі української Прем’єр-ліги 31 жовтня біло-сині мають зіграти проти Дніпра-1. Єдиним здоровим голкіпером у заявці киян залишився 18-річний Руслан Нещерет.

26 жовтня стало відомо, що основний голкіпер Динамо Георгій Бущан захворів на коронавірус. Окрім 26-річного воротаря позитивний тест також здав захисник киян Віталій Міколенко та тренер із фізичної підготовки Віталій Кулеба.

4 листопада підопічні Мірчи Луческу у третьому турі групового етапу ЛЧ на виїзді на Камп Ноу зустрінуться із каталонською Барселоною.

Джерело: Meta-raitings.com.ua

Фото: FC Dynamo Kyiv