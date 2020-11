Друг Неймара напугал футболиста страшной маской на Хэллоуин

Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар стал жертвой розыгрыша во время Хэллоуина.

28-летний футболист вел стрим в компании своего друга Гила Себолы, который решил подшутить над футболистом, надев страшную маску.

Когда Неймар во время игры увидел Себолу в маске, то выскочил со стула и начал кричать.

Neymar getting scared live on stream. His reaction

(via neymarjr/Twitch) pic.twitter.com/w9ykOxFLB0

— ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2020