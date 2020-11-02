Друг Неймара напугал футболиста страшной маской на Хэллоуин

Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар стал жертвой розыгрыша во время Хэллоуина.

28-летний футболист вел стрим в компании своего друга Гила Себолы, который решил подшутить над футболистом, надев страшную маску.

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Когда Неймар во время игры увидел Себолу в маске, то выскочил со стула и начал кричать.

Neymar getting scared live on stream. His reaction (via neymarjr/Twitch) pic.twitter.com/w9ykOxFLB0 — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2020

Сейчас бразильский форвард восстанавливается от травмы приводящей мышцы бедра, которую он получил в матче против турецкого Истанбула в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

В сентябре перед матчем второго тура французской Лиги 1 стало известно, что Неймар сдал положительный тест на коронавирус. Тогда кроме бразильца заразились еще двое игроков парижан — Анхель Ди Мария и Леандро Перес.