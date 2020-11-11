Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор, который недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, вновь вернется в октагон.
23 января 2021 года МакГрегор встретится с бывшим претендентом на титул американцем Дастином Порье. Этот бой станет изюминкой бойцовского турнира UFC 257, который состоится в Лас-Вегасе.
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Вероятнее всего, поединок пройдет в легкой весовой категории. Будет ли на кону стоять титул, вероятно оставленный российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, пока не известно.
Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2 officially booked for UFC 257 (@DamonMartin) https://t.co/4MV8NCPtlS pic.twitter.com/WmEZedVriG
— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 10, 2020
Свой последний поединок ирландец провел в январе 2020 года, нокаутировав в первом раунде Дональда Серроне. Американец Порье в июне этого года одержал тяжелую победу над новозеландцем Дэном Хукером.
В июне этого года МакГрегор снова объявил о завершении карьеры в ММА. В сентябре в СМИ начали появляться слухи о возвращении ирландца в UFC, а в октябре сам Конор их подтвердил.
Первый бой МакГрегора и Порье
27 сентября 2014 года МакГрегор и Порье впервые встретились в октагоне в Лас-Вегасе. Ирландец тогда был восходящей звездой UFC и имел в своем активе победы над Маркусом Бримейджем, Диего Бранданом и Максом Холлоуэем.
До боя с Конором Порье ни разу не был в нокауте, а ирландец сумел это сделать уже в первом раунде.
Источник: MMA Fighting