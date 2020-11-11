Ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор МакГрегор, который недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, вновь вернется в октагон.

23 января 2021 года МакГрегор встретится с бывшим претендентом на титул американцем Дастином Порье. Этот бой станет изюминкой бойцовского турнира UFC 257, который состоится в Лас-Вегасе.

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Вероятнее всего, поединок пройдет в легкой весовой категории. Будет ли на кону стоять титул, вероятно оставленный российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, пока не известно.

Свой последний поединок ирландец провел в январе 2020 года, нокаутировав в первом раунде Дональда Серроне. Американец Порье в июне этого года одержал тяжелую победу над новозеландцем Дэном Хукером.

В июне этого года МакГрегор снова объявил о завершении карьеры в ММА. В сентябре в СМИ начали появляться слухи о возвращении ирландца в UFC, а в октябре сам Конор их подтвердил.

Первый бой МакГрегора и Порье

27 сентября 2014 года МакГрегор и Порье впервые встретились в октагоне в Лас-Вегасе. Ирландец тогда был восходящей звездой UFC и имел в своем активе победы над Маркусом Бримейджем, Диего Бранданом и Максом Холлоуэем.

До боя с Конором Порье ни разу не был в нокауте, а ирландец сумел это сделать уже в первом раунде.

Источник: MMA Fighting