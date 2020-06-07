Ирландский боец Конор МакГрегор объявил о решении завершить карьеру в ММА — смешанных боевых искусствах.

— Привет, ребята! Я решил уйти из единоборств. Спасибо всем вам за замечательные воспоминания. Это было удивительное путешествие! — написал он на своей страничке в Twitter.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

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Это уже не первый случай, когда МакГрегор объявляет о завершении карьеры.

В прошлый раз он делал такое заявление в марте 2019 года, однако затем решил вернуться.

Конор МакГрегор — боец смешанных единоборств, который выступал под эгидой UFC. Он провел 26 боев, из которых победил в 22.

Последний поединок Конор провел против Дональда Серрон в январе 2020 года.