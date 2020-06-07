Ирландский боец Конор МакГрегор объявил о решении завершить карьеру в ММА — смешанных боевых искусствах.
— Привет, ребята! Я решил уйти из единоборств. Спасибо всем вам за замечательные воспоминания. Это было удивительное путешествие! — написал он на своей страничке в Twitter.
Hey guys I’ve decided to retire from fighting.
Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
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Это уже не первый случай, когда МакГрегор объявляет о завершении карьеры.
В прошлый раз он делал такое заявление в марте 2019 года, однако затем решил вернуться.
Конор МакГрегор — боец смешанных единоборств, который выступал под эгидой UFC. Он провел 26 боев, из которых победил в 22.
Последний поединок Конор провел против Дональда Серрон в январе 2020 года.