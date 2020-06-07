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Факты / Спорт

В третий раз: Конор МакГрегор снова объявил о завершении карьеры

Ирландский боец Конор МакГрегор объявил о решении завершить карьеру в ММА — смешанных боевых искусствах.

— Привет, ребята! Я решил уйти из единоборств. Спасибо всем вам за замечательные воспоминания. Это было удивительное путешествие! — написал он на своей страничке в Twitter.

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Это уже не первый случай, когда МакГрегор объявляет о завершении карьеры.

В прошлый раз он делал такое заявление в марте 2019 года, однако затем решил вернуться.

Конор МакГрегор — боец смешанных единоборств, который выступал под эгидой UFC. Он провел 26 боев, из которых победил в 22.

Последний поединок Конор провел против Дональда Серрон в январе 2020 года.

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