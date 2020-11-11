Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор, який нещодавно втретє оголосив про завершення кар’єри, знову повернеться в октагон.

23 січня 2021 року МакГрегор зустрінеться з колишнім претендентом на титул американцем Дастіном Пор’є. Цей бій стане родзинкою бійцівського турніру UFC 257, який відбудеться у Лас-Вегасі.

Читайте: Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар’єри

Найімовірніше, поєдинок відбудеться у легкій ваговій категорії. Чи буде на кону стояти титул, ймовірно залишений російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим, поки не відомо.

Свій останній поєдинок ірландець провів у січні 2020 року, нокаутувавши у першому раунді Дональда Серроне. Американець Пор’є у червні цього року здобув важку перемогу над новозеландцем Деном Хукером.

У червні цього року МакГрегор знову оголосив про завершення кар’єри в ММА. У вересні у ЗМІ почали з’являтися чутки про повернення ірландця в UFC, а у жовтні сам Конор їх підтвердив.

Перший бій МакГрегора та Пор’є

27 вересня 2014 року МакГрегор та Пор’є вперше зустрілися в октагоні у Лас-Вегасі. Ірландець тоді був висхідною зіркою UFC та мав у своєму активі перемоги над Маркусом Брімейджем, Дієго Бранданом та Максом Голловеєм.

До бою з Конором Пор’є жодного разу не був у нокауті, а ірландець зумів це зробити вже у першому раунді.

Джерело: MMA Fighting