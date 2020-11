Канадский певец The Weeknd выступит в перерыве Супербоула 2021 на Реймонд Джеймс Стэдиум в городе Тампа, штат Флорида. Решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоится 7 ноября 2021 года.

Сначала The Weeknd в соцсети Instagram заинтриговал загадочным постом, который подписал: Что ты планируешь, король.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Weeknd (@theweeknd) 11 Ноя 2020 в 8:01 PST

А через 13 часов после публикации поста признался, что станет хедлайнером Супербоула.

— Выступление на культовой сцене. До встречи 7 февраля 2021 года, — написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Weeknd (@theweeknd) 12 Ноя 2020 в 8:48 PST

Директор по связям с общественностью НФЛ Брайан Роланн заявил, что с нетерпением ожидает перформанса, который приготовит певец в перерыве финального матча.

— Мы счастливы, что The Weeknd присоединится к нам в Тампе и выступит в перерыве. Шоу в перерыве Супербоула славятся креативом и творчеством, поэтому мы с нетерпением ожидаем увидеть его выступление.

The Weeknd — канадский исполнитель песен в стилях R&B и Pop, получивший известность как анонимный артист на YouTube в 2010 году. 30-летний певец является лауреатом двух статуеток Grammy и номинантом на Оскар в 2016 году за композицию Earned It в ленте 50 оттенков серого.

Читайте: Самый дорогой сон в истории: фанат уснул на стадионе во время Супербоула

Его второй альбом Beauty Behind the Madness 2012 года стал его первым, получившим лидерство в чарте Billboard 200.

В 2020 году певец выпустил четвертый студийный альбом под названием After Hours, содержащий три сингла Heartless, Blinding Lights и In Your Eyes.

Супербоул 2020

В прошлом году хедлайнерами в перерыве Супербоула стали латиноамериканские певицы Шакира и Дженнифер Лопес. Вместе с ними выступили рэперы J Balvin и Bad Bunny.

Их шоу признали одним из лучших в истории финалов НФЛ. По состоянию на 12 ноября 2020 видео выступления певиц в перерыве Супербоула собрало более 188 млн просмотров на YouTube.