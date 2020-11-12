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Марія Степанюк |

Стало відомо, хто виступить у перерві Супербоулу 2021

Канадський співак The Weeknd виступить у перерві Супербоулу 2021 на Реймонд Джеймс Стедіум у місті Тампа, що у штаті Флорида. Вирішальний матч Національної футбольної ліги (НФЛ) відбудеться 7 листопада 2021 року.

Спершу The Weeknd у соцмережі Instagram заінтригував загадковим постом, який підписав: Що ти плануєш, короле.

 

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Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

А через 13 годин після публікації посту зізнався, що стане хедлайнером Супербоулу.

— Виступ на культовій сцені. До зустрічі 7 лютого 2021 року, – написав співак.

 

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Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

Директор із засобів масової інформації НФЛ Браян Роланн заявив, що з нетерпінням очікує на перформенс, який приготує співак у перерві фінального матчу.

— Ми щасливі, що The Weeknd приєднається до нас у Тампі та виступить у перерві. Шоу у перерві Супербоулу славляться креативом та творчістю, тому ми з нетерпінням очікуємо побачити його виступ.

The Weeknd – канадський виконавець пісень у стилях R&B и Pop, який здобув популярність як анонімний артист на YouTube у 2010 році. 30-річний співак є лауреатом двох статуеток Grammy та номінантом на Оскар у 2016 році за композицію Earned It у стрічці 50 відтінків сірого.

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Його другий альбом Beauty Behind the Madness 2012 року став його першим, який здобув лідерство у чарті Billboard 200.

У 2020 році співак випустив четвертий студійний альбом під назвою After Hours, що містить три сингли Heartless, Blinding Lights та In Your Eyes.

Супербоул 2020

Минулоріч хедлайнерами у перерві Суперболу стали латиноамериканські співачки Шакіра та Дженніфер Лопес. Разом з ними виступили репери J Balvin та Bad Bunny.

Їхнє шоу визнали одним із найкращих в історії фіналів НФЛ. Станом на 12 листопада 2020 року відео з виступу співачок у перерві Супербоула зібрало понад 188 млн переглядів на YouTube.

Джерело: Variety

Фото: Dreamstime

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