В Майами на стадионе Hard Rock Stadium состоялась грандиозное событие в США – финал НФЛ – Супербоул 2020. Победу в матче впервые с 1969 года одержали Канзас-Сити Чифс, которые сделали невероятный камбэк в четвертой четверти против Сан-Франциско Форти Найнерс.

Кроме зрелищной игры от обеих команд, зрители стали свидетелями зажигательного шоу от Дженнифер Лопес и Шакиры. Но один болельщик на трибунах мог пропустить часть зрелища из-за сна.

В сети стремительно набирает популярность небольшое видео, на котором фанат на трибунах сидя спит на своем месте во время первой четверти матча. Ему даже не мешают шум и крики других поклонников игры.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.

We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ

— Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020