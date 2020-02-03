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Факты / Спорт

Самый дорогой сон в истории: фанат уснул на стадионе во время Супербоула

В Майами на стадионе Hard Rock Stadium состоялась грандиозное событие в США – финал НФЛ – Супербоул 2020. Победу в матче впервые с 1969 года одержали Канзас-Сити Чифс, которые сделали невероятный камбэк в четвертой четверти против Сан-Франциско Форти Найнерс.

Кроме зрелищной игры от обеих команд, зрители стали свидетелями зажигательного шоу от Дженнифер Лопес и Шакиры. Но один болельщик на трибунах мог пропустить часть зрелища из-за сна.

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В сети стремительно набирает популярность небольшое видео, на котором фанат на трибунах сидя спит на своем месте во время первой четверти матча. Ему даже не мешают шум и крики других поклонников игры.

В соцсетях этот сон назвали самым дорогим в истории – билеты на места, где дремал болельщик, стоили около $6,5 тыс.

К слову, президент США Дональд Трамп перепутал штаты Миссури и Канзас поздравляя с победой в Супербоуле Чифс.

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