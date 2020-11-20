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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Три достижения биатлониста Мартена Фуркада попали в Книгу рекордов Гиннесса

Пятикратного олимпийского чемпиона, французского биатлониста Мартена Фуркада внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В книгу попали сразу три достижения спортсмена. Фуркад — единственный семикратный обладатель Большого хрустального глобуса. Второе достижение то, что он их завоевал подряд в период с 2012 до 2018 года. Также француз стал первым биатлонистом, который завоевал 33 хрустальных глобуса (7 больших и 26 малых, — Ред.).

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Также в активе Фуркада два серебра с Олимпийских игр, 13 титулов чемпиона мира, а еще он является многократным победителем чемпионата Франции по биатлону. Француз занимает первую строчку в истории биатлона по сумме заработанных призовых за карьеру.

В конце сезона-2019/20 Фуркад объявил о завершении карьеры. О своем решении 31-летний спортсмен сообщил в социальных сетях.

Последней гонкой в ​​карьере Мартена стада гонка преследования в Кубке мира по биатлону, которая состоялась в финском городе Контиолахти.

Источник: RMC Sport

Фото: Dreamstime

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