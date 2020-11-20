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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Три досягнення біатлоніста Мартена Фуркада внесли до Книги рекордів Гіннеса

П’ятиразового олімпійського чемпіона, французького біатлоніста Мартена Фуркада внесли до Книги рекордів Гіннеса.

До книги потрапили відразу три досягнення спортсмена. Фуркад – єдиний семиразовий володар Великого кришталевого глобуса. Друге досягнення те, що він їх завоював поспіль у період з 2012 до 2018 року. Також француз став першим біатлоністом, котрий завоював 33 кришталевих глобуси (7 великих та 26 малих, – Ред.).

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Також в активі Фуркада два срібла із Олімпійських ігор, 13 титулів чемпіона світу, а ще він є багаторазовим переможцем чемпіонату Франції із біатлону. Француз посідає першу сходинку в історії біатлону за сумою зароблених призових за кар’єру.

Вкінці сезону-2019/20 Фуркад оголосив про завершення кар’єри. Про своє рішення 31-річний спортсмен сповістив у соціальних мережах.

Останньою гонкою у кар’єрі Мартена стада гонка переслідування у Кубку світу з біатлону, яка відбулася у фінському місті Контіолахті.

Джерело: RMC Sport

Фото: Dreamstime

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