Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.

Об этом 31-летний спортсмен объявил в своих социальных сетях.

Thanks for the journey

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84

— Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020