Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.
Об этом 31-летний спортсмен объявил в своих социальных сетях.
— Спасибо за путешествие. Пришло время попрощаться, — написал Мартен.
Thanks for the journey
Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84
— Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020
Последней гонкой для Фуркада должна стать пасьют на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
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Мартен Фуркад — является пятикратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, 13-кратным чемпионом мира, семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократным чемпионом Франции.
Напомним, британский боксер Тайсон Фьюри хочет завершить карьеру поединком против Энтони Джошуа.
Источник: Martin Fourcade