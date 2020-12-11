Семикратный чемпион мира, британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус и выступит на заключительном этапе Формулы-1 сезона-2020 Гран-при Абу-Даби.

— В среду Льюис сдал отрицательный тест перед завершением самоизоляции в Бахрейне. Это позволило ему в четверг днем ​​прибыть в Абу-Даби, где он также сдал отрицательный тест. Таким образом Льюис придерживался протокола, который установила FIA, и сможет прибыть в паддок и принять участие в практиках, — говорится в заявлении Mercedes.

Возвращение Хэмилтона означает, что его соотечественник Джордж Расселл, который заменял Хэмилтона на Гран-при Сахира, будет выступать за Williams, а Джек Эйткен, который заменил на этапе Расселла в Williams, покинет Ф-1.

Ранее для всех, кто прибывает в Абу-Даби, был установлен обязательный 48-часовой карантин, но организаторы гонки поспособствовали, чтобы Хэмилтон попал в страну по упрощенной процедуре.

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В пятницу утром Хэмилтон появился в паддоке Королевских гонок перед Гран-при Абу-Даби в экстравагантном костюме и в окружении журналистов.

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В комментариях часть болельщиков написала: Король вернулся! Остальные отметили, что хотели видеть за рулем болида немецкой команды в Абу-Даби Джорджа Расселла.

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Льюис Хэмилтон пропустил предыдущий этап Гран-при Сахира из-за положительного теста на коронавирус. А победа в гонке досталась Серхио Пересу из Racing Point.