Хэмилтон сдал положительный тест на Covid-19 и пропустит Гран-при Сахира

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус и пропустит шестнадцатый этап Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Сахира.

— Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира в этот уик-энд в Бахрейне из-за положительного теста на Covid-19, — говорится в сообщении Формулы-1.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend’s Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Согласно протоколам и правилам органов здравоохранения Бахрейна британского пилота поместили на самоизоляцию.

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Позже пресс-служба Mercedes опубликовала заявление, в котором рассказала, что у британца наблюдаются легкие симптомы болезни.

— Льюис сейчас находится на самоизоляции. Кроме легких симптомов, он в хорошей форме, и вся команда желает ему скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении конюшни.

Также в команде отметили, что вскоре объявят пилота, который заменит британца на Гран-при Сахира. На большинстве этапов сезона-2020 запасным пилотом команды Mercedes является 28-летний бельгиец Стоффель Вандорн — экс-пилот Ф-1 и гонщик заводской команды Mercedes в Формуле Е.

Хэмилтон стал третьим гонщиком Формулы-1, который заболел коронавирусом, после Серхио Переса и Лэнса Стролла из Racing Point.

Хэмилтон — семикратный чемпион Формулы-1

Во время четырнадцатого этапа Формулы-1 Гран-при Турции Хэмилтон завоевал седьмой титул чемпиона мира с королевских автогонок.

Таким образом по количеству титулов британец догнал немецкого гонщика Михаэля Шумахера.