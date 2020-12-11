Семиразовий чемпіон світу, британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон здав негативний тест на коронавірус і виступить на заключному етапі Формули-1 сезону-2020 Гран-прі Абу-Дабі.

— У середу Льюїс здав негативний тест перед завершенням самоізоляції у Бахрейні. Це дозволило йому у четвер вдень прибути до Абу-Дабі, де він також здав негативний тест. Таким чином Льюїс дотримався протоколу, який встановила FIA, і зможе прибути у паддок і взяти участь у практиках, – йдеться у заяві Mercedes.

Повернення Гемілтона означає, що його співвітчизник Джордж Расселл, який заміняв Гемілтона на Гран-прі Сахіра, виступатиме за Williams, а Джек Ейткен, який замінив на етапі Расселла у Williams, покине Ф-1.

Раніше для всіх, хто прибуває до Абу-Дабі, був встановлений обов’язковий 48-годинний карантин, але організатори перегонів посприяли, щоб Гемілтон потрапив до країни за спрощеною процедурою.

Читайте: Далі без Гемілтона? Формула-1 опублікувала склади команд на сезон-2021

У п’ятницю вранці Гемілтон з’явився у паддоку Королівських перегонів перед Гран-прі Абу-Дабі в екстравагантному костюмі та в оточенні журналістів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1 (@f1)

У коментарях частина вболівальників написала: Король повернувся! Решта відзначила, що хотіла бачити за кермом боліда німецької команди в Абу-Дабі Джорджа Расселла.

Також користувачі звернули увагу на костюм гонщика: Чи може почуття моди Льюїса стати ще дивнішим?, Камуфляж від корони, Що він одягнув? Що відбувається з його одягом?

Льюїс Гемілтон пропустив попередній етап Гран-прі Сахіра через позитивний тест на коронавірус. А перемога у перегонах дісталася Серхіо Пересу із Racing Point.