За месяц до конца 2020 года почти все места на сезон-2021 в Формуле-1 уже заняты. До сих пор без контракта остается действующий чемпион королевских гонок британец Льюис Хэмилтон. Хотя немецкая конюшня Mercedes заявляла, что контракт со своей звездой — вопрос времени и простая формальность.

Также вакантными остаются места вторых пилотов в командах Red Bull и AlphaTauri.

На место партнера по команде Макса Ферстаппена у быков претендуют нынешний пилот Red Bull Александр Албон, а также Нико Хюлькенберг и Серхио Перес. Место россиянина Даниила Квята в AlphaTauri, скорее всего, займет 20-летний японский пилот Юки Цунода. Также на него претендует Албон.

It’s been a busy couple of days

Here’s how the 2021 F1 grid looks — just three seats still to be confirmed #F1 pic.twitter.com/Ci203BomuT

— Formula 1 (@F1) December 2, 2020