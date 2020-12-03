За месяц до конца 2020 года почти все места на сезон-2021 в Формуле-1 уже заняты. До сих пор без контракта остается действующий чемпион королевских гонок британец Льюис Хэмилтон. Хотя немецкая конюшня Mercedes заявляла, что контракт со своей звездой — вопрос времени и простая формальность.
Также вакантными остаются места вторых пилотов в командах Red Bull и AlphaTauri.
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На место партнера по команде Макса Ферстаппена у быков претендуют нынешний пилот Red Bull Александр Албон, а также Нико Хюлькенберг и Серхио Перес. Место россиянина Даниила Квята в AlphaTauri, скорее всего, займет 20-летний японский пилот Юки Цунода. Также на него претендует Албон.
Составы команд Ф-1 на 2021 год
- Mercedes: Валттери Боттас
- Red Bull: Макс Ферстаппен
- Ferrari: Шарль Леклер, Карлос Сайнс-младший
- McLaren: Даниель Риккардо, Ландо Норрис
- Aston Martin: Себастьян Феттель, Лэнс Стролл
- AlphaTauri: Пьер Гасли
- Alpine: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон
- Alfa Romeo: Кими Райкконен, Антонио Джовинаццо
- Haas: Никита Мазепин, Мик Шумахер
- Williams: Джордж Рассел, Николас Латифи
It’s been a busy couple of days
Here’s how the 2021 F1 grid looks — just three seats still to be confirmed #F1 pic.twitter.com/Ci203BomuT
— Formula 1 (@F1) December 2, 2020
Сын Шумахера подписал контракт с Haas
2 декабря американская команда Haas сообщила, что подписала контракт с сыном Михаэля Шумахера, Миком. Его партнером по команде станет российский пилот Никита Мазепин.
В текущем сезоне Мик выступает в Формуле-2 за команду Prema и является лидером чемпионата.
В сезоне-2020 на болидах Haas ездят француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен. Они занимают 17-е и 18-е места соответственно. В общем зачете у Грожана два очка, а у датчанина только одно.