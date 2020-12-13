В Бахрейне 13 декабря завершился Гран-при Абу-Даби, где первенство завоевал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Второе и третье места получили гощикы Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, который недавно выздоровел от коронавируса и вернулся на соревнования.

Таким образом Ферстаппен сохранил свое первенство на старте до самого финиша. Это уже вторая победа Макса Ферстаппена в сезоне.

Формула 1. Гран-при Абу-Даби — первая десятка

Макс Ферстаппен (Red Bull); Валттери Боттас (Mercedes); Льюис Хэмилтон (Mercedes); Александр Албон (Red Bull); Ландо Норрис (McLaren); Карлос Сайнс (McLaren); Даниэль Риккардо (Renault); Пьер Гасли (AlphaTauri); Эстебан Окон (Renault); Лэнс Стролла (Racing Point).

Авария на Гран-при Бахрейна

В конце ноября во время этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна пилот команды Haas Ромен Грожан попал в жуткую аварию, в результате которой болид разорвало пополам, а кокпит охватило пламя.

Пилот получил небольшие ожоги ладоней и лодыжек: заменить Грожана согласился бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди.

В сети появилась 3D-реконструкция жуткой аварии. Выяснилось, что во время столкновения с железной рейкой безопасности жизни Грожана спасла система безопасности Halo.