В Бахрейне 13 декабря завершился Гран-при Абу-Даби, где первенство завоевал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Второе и третье места получили гощикы Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, который недавно выздоровел от коронавируса и вернулся на соревнования.
Таким образом Ферстаппен сохранил свое первенство на старте до самого финиша. Это уже вторая победа Макса Ферстаппена в сезоне.
Формула 1. Гран-при Абу-Даби — первая десятка
- Макс Ферстаппен (Red Bull);
- Валттери Боттас (Mercedes);
- Льюис Хэмилтон (Mercedes);
- Александр Албон (Red Bull);
- Ландо Норрис (McLaren);
- Карлос Сайнс (McLaren);
- Даниэль Риккардо (Renault);
- Пьер Гасли (AlphaTauri);
- Эстебан Окон (Renault);
- Лэнс Стролла (Racing Point).
Авария на Гран-при Бахрейна
В конце ноября во время этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна пилот команды Haas Ромен Грожан попал в жуткую аварию, в результате которой болид разорвало пополам, а кокпит охватило пламя.
Пилот получил небольшие ожоги ладоней и лодыжек: заменить Грожана согласился бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди.
В сети появилась 3D-реконструкция жуткой аварии. Выяснилось, что во время столкновения с железной рейкой безопасности жизни Грожана спасла система безопасности Halo.