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Факты / Спорт
Наташа Тарчевська |

Ферстаппен выиграл заключительный этап сезона-2020 в Формуле-1

В Бахрейне 13 декабря завершился Гран-при Абу-Даби, где первенство завоевал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Второе и третье места получили гощикы Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, который недавно выздоровел от коронавируса и вернулся на соревнования.

Таким образом Ферстаппен сохранил свое первенство на старте до самого финиша. Это уже вторая победа Макса Ферстаппена в сезоне.

Макс Ферстаппен

Формула 1. Гран-при Абу-Даби — первая десятка

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull);
  2. Валттери Боттас (Mercedes);
  3. Льюис Хэмилтон (Mercedes);
  4. Александр Албон (Red Bull);
  5. Ландо Норрис (McLaren);
  6. Карлос Сайнс (McLaren);
  7. Даниэль Риккардо (Renault);
  8. Пьер Гасли (AlphaTauri);
  9. Эстебан Окон (Renault);
  10. Лэнс Стролла (Racing Point).

Авария на Гран-при Бахрейна

В конце ноября во время этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна пилот команды Haas Ромен Грожан попал в жуткую аварию, в результате которой болид разорвало пополам, а кокпит охватило пламя.

Пилот получил небольшие ожоги ладоней и лодыжек: заменить Грожана согласился бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди.

В сети появилась 3D-реконструкция жуткой аварии. Выяснилось, что во время столкновения с железной рейкой безопасности жизни Грожана спасла система безопасности Halo.

Фото: Dreamstime

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