Во время этапа Формулы-1 Гран-при Байхрейна пилот команды Haas Ромен Грожан попал в жуткую аварию. Его болид разорвало пополам, а кокпит охватило пламя.

Болид француза после столкновения с пилотом AlfaTauri Даниилом Квят врезался в стальной барьер на скорости 221 км/ч.

Читайте: Внук Эмерсона Фиттипальди заменит Грожана, который попал в ужасную аварию

Из 3D-реконструкции, которая была создана в итальянской программе ChronoGP, видно, что во время столкновения с железным рельсом безопасности жизнь Грожана спасла система безопасности Halo.

Это дополнительная титановая дуга, которая расположена на болиде вокруг головы пилота. Ее руководство Формулы-1 ввело с 2018 года.

Эту систему начали разрабатывать после смертельной аварии пилота IndyCar Series Джастина Уилсона в 2015 году, а также смерти в том же году после Гран-при Японии (сезон-2014 в Формуле-1, — Ред.) монегаска Жюля Бьянки, который в результате столкновения на трассе с эвакуатором получил тяжелую травму головы.

Некоторые болельщики и пилоты были против введения Halo, поскольку дуга портила эстетический вид болида. Среди противников этой системы был и Грожан.

Авария Грожана произошла во время первого круга Гран-при Бахрейна. Пилот провел в болиде, который охватил огонь, 27 секунд и сумел выбраться самостоятельно. У Грожана диагностировали ожоги кистей обеих рук. Также в Haas приняли решение, что Грожан пропустит второй подряд этап в Бахрейне — Гран-при Сахира.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020