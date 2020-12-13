PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Наташа Тарчевська |

Ферстаппен виграв заключний етап сезону-2020 у Формулі-1

У Бахрейні 13 грудня завершився Гран-прі Абу-Дабі, де першість виборов пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Друге та третє місця здобули гощики Mercedes Валттері Боттас та Льюїс Гемілтон, який нещодавно одужав від коронавірусу та повернувся до змагань.

Таким чином Ферстаппен зберіг свою першість на старті до самого фінішу. Це вже друга перемога Макса Ферстаппена в сезоні.

Макс Ферстаппен

Формула 1. Гран-прі Абу-Дабі – перша десятка

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull);
  2. Валттері Боттас (Mercedes);
  3. Льюїс Хемілтон (Mercedes);
  4. Александер Албон (Red Bull);
  5. Ландо Норріс (McLaren);
  6. Карлос Сайнс (McLaren);
  7. Даніель Ріккардо (Renault);
  8.  П’єр Гасли (AlphaTauri);
  9. Естебан Вікон (Renault);
  10. Ленс Стролла (Racing Point).

Аварія на Гран-прі Бахрейну

Наприкінці листопада під час етапу Формули-1 Гран-прі Бахрейну пілот команди Haas Ромен Грожан потрапив у моторошну аварію, внаслідок якої болід розірвало навпіл, а кокпіт охопило полум’я.

Пілот отримав невеликі опіки долонь та щиколоток: замінити Грожана погодився бразильський гонщик П’єтро Фіттіпальді.

У мережі з’явилася 3D-реконструкція моторошної аварії. З’ясувалося, що під час зіткнення із залізною рейкою безпеки життя Грожана врятувала система безпеки Halo.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка