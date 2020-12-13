У Бахрейні 13 грудня завершився Гран-прі Абу-Дабі, де першість виборов пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Друге та третє місця здобули гощики Mercedes Валттері Боттас та Льюїс Гемілтон, який нещодавно одужав від коронавірусу та повернувся до змагань.

Таким чином Ферстаппен зберіг свою першість на старті до самого фінішу. Це вже друга перемога Макса Ферстаппена в сезоні.

Формула 1. Гран-прі Абу-Дабі – перша десятка

Макс Ферстаппен (Red Bull); Валттері Боттас (Mercedes); Льюїс Хемілтон (Mercedes); Александер Албон (Red Bull); Ландо Норріс (McLaren); Карлос Сайнс (McLaren); Даніель Ріккардо (Renault); П’єр Гасли (AlphaTauri); Естебан Вікон (Renault); Ленс Стролла (Racing Point).

Аварія на Гран-прі Бахрейну

Наприкінці листопада під час етапу Формули-1 Гран-прі Бахрейну пілот команди Haas Ромен Грожан потрапив у моторошну аварію, внаслідок якої болід розірвало навпіл, а кокпіт охопило полум’я.

Пілот отримав невеликі опіки долонь та щиколоток: замінити Грожана погодився бразильський гонщик П’єтро Фіттіпальді.

У мережі з’явилася 3D-реконструкція моторошної аварії. З’ясувалося, що під час зіткнення із залізною рейкою безпеки життя Грожана врятувала система безпеки Halo.