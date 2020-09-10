Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение дисквалифицировать 19-летнего российского хоккеиста Илью Алтыбармакяна за то, что в его крови нашли следы кокаина.

Спортсмен сдал допинг-тест 6 февраля 2020 года после между СКА-1946, за который он выступал, и Тайфуном в рамках Молодежной хоккейной лиги. Проба Алтыбармакяна показала запрещенный WADA метаболит кокаин бензоилэкгонин.

По решению IIHF, хоккеист дисквалифицирован до 24 марта 2024 года. Спортсмен отказался открыть допинг-пробы В, и не найдут подавать апелляцию.

Еще до того, как о кокаине в крови хоккеиста стало известно, СКА-1946 разорвал соглашение с Алтыбармакяном.

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С 2021 года начинает действовать новый Всемирный антидопинговый кодекс, согласно которому наказание за употребление кокаина будет значительно меньшим. По его правилам, Алтыбармакян получил бы всего три месяца дисквалификации.

Несмотря на дисквалификацию, россиянин может продолжить свою карьеру в Северной Америке, ведь ее хоккейные лиги не находятся под юрисдикцией WADA.

За последние полтора года это уже третий российский хоккеист, которого поймали на употреблении кокаина после форварда Вашингтона Евгения Кузнецова и защитника Адмирала Кирилла Дьякова.

Источник: IIHF

Фото: mhl.khl.ru