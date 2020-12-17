Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення WADA відсторонити Росію на два роки за зміни у базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Спершу WADA відсторонило Росію на чотири роки, але CAS скоротив покарання до двох років, а саме до 16 грудня 2022 року. Рішення арбітражного суду вступає в силу негайно.

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Таким чином, найближчі два роки російські спортсмени зможуть виступати на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх лише під нейтральним прапором і без гімну. Також Росія не зможе проводити у себе великі міжнародні турніру.

Рішення CAS поширюється на літні Олімпійські ігри у Токіо у 2021 році та зимові Ігри-2022 у Пекіні.

Також Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову позбавили статусу відповідності.

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Якщо збірна Росії відбереться на чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі, то найімовірніше не зможе виступати під своїм прапором. Таку думку висловив спортивний юрист Артем Пацев у коментарі виданню Championat.com.

— Якщо збірна Росії з футболу вийде на ЧС-2022 у Катарі, то під своїм прапором грати навряд чи вийде. Чемпіонату Європи з футболу це не стосується. Там росіяни гратимуть під своїм прапором, – сказав Пацев.

Росія може оскаржити це рішення у Федеральному суді Швейцарії, але туди подати апеляцію можна, якщо під час розгляду справи судді порушили кодекс або процедури.

У грудні 2019 року виконком WADA на чотири роки відсторонив Росію від участі у Олімпіадах та чемпіонатах світу. Санкції проти Росії підтримали одноголосно. Також було ухвалено рішення про позбавлення статусу відповідності РУСАДА.

Росія мала право на апеляцію впродовж 21 дня. Справу мали розглянути весною, але через пандемію перенесли на осінь.

Джерело: CAS, Чемпионат