Очаровательная фитнес-модель Джанет Лайог, которая победила на Олимпии-2020

Победительницей Олимпии-2020 в категории фитнес-бикини стала модель польско-филиппинского происхождения Джанет Лайог.
В предыдущие годы девушка дважды останавливалась в шаге от первого места и была второй, но в этом году корона досталась именно ей. Вторую строчку пьедестала заняла Дженнифер Дори, а третьей стала Этила Сантьяго Сантос.
— Мечта осуществилась. Несомненная сладкая победа, к которой я стремилась очень давно. Никакими словами не описать, что это для меня значит. Турниры, в которых я участвовала последние шесть лет доказали мое упорство, стойкость и настоящую преданность собственным мечтам, — написала Лайог.
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Спортивная карьера 31-летней Джанет Лайог началась в 2013 году. Сразу на втором турнире, в котором она участвовала, NPC National Bikini Championships в Лейкленде она выиграла профессиональную карту IFBB и перешла в PRO.
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Девушка очень быстро стала одной из лучших моделей фитнес-бикини и выиграла четыре турнира за два года, среди которых Arnold Classic Australia.
Джанет замужем и воспитывает дочь. На ее страницу в Instagram подписано более 473 тыс. пользователей, где она демонстрирует фото и видео своей крутой фигуры.
Соблазнительная фитнес-тренер, на которую подписаны Роналду и Бейонсе
26-летняя Джен Селтер — американская модель и фитнес-инструктор, которая стала популярна в соцсетях благодаря своим урокам по фитнесу и аппетитным формам, которые она заработала с помощью усердных тренировок.
Ягодицы Джен называют самыми красивыми во всем Instagram. Девушка с радостью делится роликами своих простых, но эффективных упражнений для идеальной формы ягодиц.
Фото: Janet Layug