Переможницею Олімпії-2020 у категорії фітнес-бікіні стала модель польсько-філіпінського походження Джанет Лайог.

У попередні роки дівчина двічі зупинялася за крок від першого місця і була другою, але цього року корона дісталася саме їй. Другу сходинку п’єдесталу посіла Дженніфер Дорі, а третьою стала Етіла Сантьяго Сантос.

— Мрія здійснилася. Беззаперечна солодка перемога , якої я прагнула дуже давно. Жодними словами не описати, що це для мене означає. Турніри, в яких я брала участь останні шість років довели мою завзятість, стійкість та справжню відданість власним мріям, – написала Лайог.

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Спортивна кар’єра 31-річної Джанет Лайог розпочалася у 2013 році. Відразу на другому турнірі, в якому вона брала участь, NPC National Bikini Championships у Лейкленді вона виграла професійну карту IFBB та перейшла у PRO.

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Дівчина дуже швидко стала однією із найкращих моделей фітнес-бікіні та виграла чотири турніри за два роки, серед яких Arnold Classic Australia.

Джанет заміжня та виховує доньку. На її сторінку в Instagram підписано понад 473 тис. користувачів, де вона демонструє фото та відео своєї крутої фігури.







































Чарівна фітнес-модель Джанет Лайог, яка перемогла на Олімпії-2020 / 10 фотографий

Спокуслива фітнес-тренер, на яку підписані Роналду та Бейонсе

26-річна Джен Селтер – американська модель та фітнес-інструктор, яка стала популярна у соцмережах завдяки своїм урокам з фітнесу та апетитним формам, які вона отримала за допомогою старанних тренувань.

Сідниці Джен називають найкрасивішими у всьому Instagram. Дівчина з радістю ділиться роликами своїх простих, але ефективних вправ для ідеальної форми сідниць.

Фото: Janet Layug