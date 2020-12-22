Титул Мистер Олимпия 2020 получил рыбак из Египта

Египтянин Мамду Элссбиай выиграл ежегодный турнир Мистер Олимпия-2020 и получил награду из рук Арнольда Шварценеггера. Турнир проходил в Лас-Вегасе, штат Невада.

Победа 36-летнего египтянина по прозвищу Биг Рами стала настоящей сенсацией. Спортсмен вообще не должен был участвовать в нынешнем турнире Мистер Олимпия.

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В прошлом году у него был сильный разрыв связок, поэтому он долгое время не тренировался. А в этом году заразился Covid-19 и его убрали из квалификации, что перекрыло ему путь на турнир. Однако, Мамду оказался любимцем фанатов, поэтому организаторы решили сделать ему специальное приглашение для участия.

Биг Рами обошел прошлогоднего победителя из США Брэндона Карри и семикратного обладателя титула Мистер Олимпия американца Фила Хита.

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Мамду Элссбиай (Биг Рами) родился в Египте, но впоследствии переехал в Кувейт, где работал рыбаком.

В 2010 году он устроился в спортзал, а через два года выиграл свой первый турнир. Таким образом, за десять лет он прошел путь от рыбака до обладателя титула Мистер Олимпия, который в свое время брал Арнольд Шварценеггер.