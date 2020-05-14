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Факты / Спорт

Соблазнительная фитнес-тренер, на которую подписаны Роналду и Бейонсе

26-летняя Джен Селтер — американская модель и фитнес-инструктор, которая стала популярна в соцсетях благодаря своим урокам по фитнесу и аппетитным формам, которые она получила с помощью усердных тренировок.

Ягодицы Джен называют самыми красивыми во всем Instagram. Девушка с радостью делится роликами своих простых, но эффективных упражнений для идеальной формы ягодиц.

 

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A post shared by Jen Selter (@jenselter) on

Популярность помогла Джен заключить контракты с Nike и New Balance, а также появиться в журналах FHM, Men’s Health, Playboy, Elle и Muscle & Fitness. Также девушка сотрудничает и со многими фирмами спортивного питания.

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У Джен в Instagram 12.8 млн подписчиков, среди которых певица Бейонсе, баскетболист Амари Стадемайр и футболист Ювентуса Криштиану Роналду.

  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
  • Джен Селтер
Соблазнительная фитнес-тренер, на которую подписаны Роналду и Бейонсе / 15 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали об итальянской модели Элеоноре Инкардоне — ее Instagram эстетический шедевр.

Фото: Jen Selter

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