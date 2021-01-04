Прибуття допінг-офіцерів на біатлонний турнір Іжевська гвинтівка наприкінці грудня спровокувало самовільне зняття із турніру величезної кількості російських спортсменів. Всього припинили участь у змаганнях 33 спортсмени.

Нині Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) розслідує цей інцидент.

Читайте: У російського біатлоніста відібрали дві золоті медалі з Олімпійських ігор

Відомо, що зі змагань після спринту знялися юніори із Тюменської області та юніорки, котрі представляють Ханти-Мансійський автономний округ.

— РУСАДА, справді, проводило тестування під час Іжевської гвинтівки. Факт масового зняття спортсменів зафіксували та передали до відділу розслідувань. Всі необхідні процедури вже проводяться, – сказала директор із комунікацій РУСАДА Марія Маркова.

CAS відсторонив Росію на 2 роки від міжнародних змагань

Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення WADA відсторонити Росію на два роки за зміни у базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Спершу WADA відсторонило Росію на чотири роки, але CAS скоротив покарання до двох років, а саме до 16 грудня 2022 року.

Також Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову позбавили статусу відповідності.

Джерело: Весь спорт