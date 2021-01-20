Вирішальний матч Національної футбольної ліги (НФЛ) довірили обслуговувати 47-річній Сарі Томас. Вона стане першою жінкою в історії Супербоул, яка отримала таке призначення.

Томас буде головним арбітром на лінії та увійде до суддівської бригади на чолі із рефері Карлом Чефферсом.

Цікаво, що вона є першопрохідцем в НФЛ серед жінок: у 2007 році Томас стала першою жінкою, якій довірили судити матчі студентського футболу, а згодом вона відпрацювала на боульній грі університетів Маршалла та Огайо. Відтоді, жінкам дозволили обслуговувати матчі у Division I.

У 2015 році вона стала першою жінкою, яка стала постійним співробітником НФЛ, а через два роки вже працювала на матчі wild card раунду плей-оф НФЛ. У 2020 році вона працювала на матчі плей-оф дивізіонального раунду НФК між Міннесотою Вайкінгс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

— Її елітні виступи та прагнення до досконалості забезпечили їй право бути суддею Супербоулу. Вітаємо Сару із цим досягненням, – сказав виконавчий віце-президент НФЛ із футбольних операцій Трой Вінсент.

Поки невідомо, хто стане учасником матчу за Супербоул. У фіналах конференцій Грін-Бей Пекерс зіграє з Тампа-Бей Баккенірс, а чинні володарі титулу Канзас-Сіті Чіфс спробують вигризти другий поспіль фінал у Баффало Біллз.

Це буде 55-ий матч за звання найсильнішої команди НФЛ. Він відбудеться у місті Тампа, штат Флорида 7 лютого.

Переможцями першого в історії Супербоула стала команда НФК Грін-Бей Пекерс, а найчастіше трофей вигравали команди Піттсбург Стілерс та Нью-Інгленд Петріотс — по шість перемог.

У 2020 році у фінальному матчі сезону НФЛ – Супербоулі перемогу здобули Канзас-Сіті Чіфс, обігравши Сан-Франциско Форті Найнерс. Для Канзас-Сіті Чіфс це друга перемога у Супербоулі в історії. Вперше вони виграли фінальний матч НФЛ у 1969 році.