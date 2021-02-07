Тампа-Бэй Бакканирс и Канзас-Сити Чифс встретятся в ночь с 7-го на 8-е февраля во финальном матче за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги. Матч состоится в Тампе на арене Рэймонд Джеймс Стэдиум. Начало матча в 01.30 ночи по киевскому времени.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Энди Рида. На победу Чифс принимают ставки с коэффициентом 1.63. Успех Бакканирс оценивают в 2.32.

Вполне вероятно, что команды начнут встречу осторожно и наберут первые очки не тачдауном. На такое развитие событий предлагают коэффициент 2.40. А вот на ничью в основное время можно поставить на 17.25.

Канзас-Сити лучше провели регулярный сезон — команда 14 раз одерживала победу и дважды уступала.

Обе команды славятся своими звездами: за Тампу играет лучший квотербек в истории Том Брэди, а за Чифс — Патрик Махоумс, который считался обладателем крупнейшего контракта в истории спорта пока не обнародовали сделку аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Традиционно в Супербоуле разыгрывают титул чемпиона НФЛ предыдущего года. То есть, встреча которая состоится в Тампе, определит лучшую команду лиги 2020 года. Именно поэтому поединки за титул Винса Ломбарди принято обозначать цифрами. В этом году Супербоул уже 55-й по счету — LV.

В 2020 году Супербоул выиграли Канзас-Сити Чифс. В финальном матче сезона они переиграли Сан-Франциско Форти Найнерс со счетом 31:20.