Тампа-Бей Баккенірс та Канзас-Сіті Чіфс зустрінуться в ніч з 7-го на 8-е лютого у фінальному матчі за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги. Матч відбудеться у Тампі на арені Реймонд Джеймс Стедіум. Початок матчу о 01.30 ночі за київським часом.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Енді Ріда. На перемогу Чіфс приймають ставки з коефіцієнтом 1.63. Успіх Баккенірс оцінюють в 2.32.

Цілком можливо, що команди розпочнуть зустріч обережно і наберуть перші очки не тачдауном. На такий розвиток подій пропонують коефіцієнт 2.40. А ось на нічию в основний час можна поставити аж 17.25.

Канзас-Сіті краще провели регулярний сезон – команда 14 разів здобула перемогу та двічі поступилася.

Обидві команди славляться своїми зірками: за Тампу грає найкращий квотербек в історії Том Бреді, а за Чіфс – Патрік Махоумс, який вважався володарем найбільшого контракту в історії спорту поки не оприлюднили угоду аргентинського футболіста Ліонеля Мессі.

Традиційно у Супербоулі розігрують титул чемпіона НФЛ попереднього року. Тобто, зустріч яка відбудеться у Тампі, визначить найкращу команду ліги 2020 року. Саме тому поєдинки за титул Вінса Ломбарді прийнято позначати цифрами. Цьогорічний Супербоул вже 55-й за ліком – LV.

У 2020 році Супербоул виграли Канзас-Сіті Чіфс. У фінальному матчі сезону вони переграли Сан-Франциско Форті Найнерс з рахунком 31:20.