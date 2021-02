Тампа-Бэй Бакканирс и Канзас-Сити Чифс сыграют в финальном матче за звание чемпиона НФЛ — Супербоуле-2021. Встреча состоится в ночь с 7-го на 8-е февраля в Тампе (Флорида, США) на арене Рэймонд Джеймс Стэдиум.

Начало матча в 01.30 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Viasat Sport. Также встречу можно будет посмотреть благодаря трансляции на телеканале CBS, который обладает эксклюзивными правами на шоу, а также на BBC, Sky Sports, DAZN и в приложении CBS Sports.

Также CBS и BBC сообщили, что игру будут транслировать бесплатно.

Рэймонд Джеймс Стэдиум уже в третий раз в истории примет матч за Супербоул — до этого главный матч НФЛ играли там в 2001 и в 2009 годах.

В перерыве Супербоула выступит канадский R&B-исполнитель The Weeknd. Национальный гимн США перед матчем исполнит кантри-певец Эрик Черч и соул-певица Джазмин Салливан. Также патриотическую американскую песню под названием America the Beautiful исполнит певица H.E.R.

Действующий чемпион Канзас-Сити Чифс попытается защитить свой титул на родной арене Бакканирс. Интересно, что Тампа-Бэй стала первой командой в истории Супербоула, кто сыграет финал НФЛ на собственном стадионе.

Из-за карантина стадион будет заполнен лишь на треть (22 тыс. из 75 тыс., которые вмещает арена), причем значительную часть билетов выделили работникам сферы здравоохранения.